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Bingöl'de kar nedeniyle özel eğitim merkezlerinde eğitime 3 gün ara verildi - Son Dakika

Bingöl'de kar nedeniyle özel eğitim merkezlerinde eğitime 3 gün ara verildi

25.01.2022 20:42
Bingöl'de kar nedeniyle özel eğitim merkezlerinde eğitime 3 gün ara verildi

Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 3 gün ara verildi.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 3 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri, kreş ve bakımevleri 26, 27, 28 Ocak'ta tatil edildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamileler de aynı günlerde idari izinli sayılacak.

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Rehabilitasyon, Bingöl, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de kar nedeniyle özel eğitim merkezlerinde eğitime 3 gün ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de kar nedeniyle özel eğitim merkezlerinde eğitime 3 gün ara verildi - Son Dakika
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