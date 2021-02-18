Kar ve tipi nedeniyle 262 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

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Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 262 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün geceden itibaren etkisini artıran kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent genelinde 262 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için ekipler dozer, kepçe ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kar nedeniyle Bingöl-Sancak kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yolun açılması için çalışması devam ediyor.

Belediye ekipleri de kapanan cadde ve mahalle yollarını açmak için sabahın erken saatinde çalışma başlattı.

Bu arada, kar yağışıyla araçlar ve ağaçların beyaz örtüyle kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.