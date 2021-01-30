Kar temizleme çalışmalarına Mehmetçik de destek verdi - Son Dakika

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 281 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar ve tipi, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle kent genelinde 281 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor. Kapalı yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Yedisu ilçesinde kar temizleme çalışmalarına Mehmetçik de destek verdi.

İlçe esnafı Yavuz Sünme, Mehmetçiğin hem güvenliklerini hem de karlı yolların açılmasını sağladığını belirterek, "Allah onlardan razı olsun, her işimize, her yardımımıza koşuyorlar." dedi.