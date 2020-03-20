Bingöl'de kar yağışı, 21 köy yolu kapandı - Son Dakika
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Bingöl'de kar yağışı, 21 köy yolu kapandı

7 saat önce

Bingöl'de kar yağışı, 21 köy yolu kapandı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu, 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de kar yağışı, 21 köy yolu kapandı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu, 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçelerinden olan Karlıova'da kar yağışı ara ara etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kış aylarının çetin geçtiği ilçede bugünde devam eder kar nedeniyle açılan yollar tekrar kapandı.Beyaza bürünen ilçede vatandaşlar kar altında kalan araçlarını temizledi. Kar nedeniyle kent genelinde yüksek rakımlı bölgelerde bulunan 21 köy yolu da ulaşıma kapandı.Ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin çalışma başlattığı bildirilirken, ilçe merkezinde de belediye ekiplerin karla mücadele çalışması yaptığı aktarıldı.

İlçe sakinlerinden Sebahattin Kılıç, "Herkesin memleketinde çiçek açmış Karlıova'da daha da kar yağıyor. Mart'ın 20'sindeyiz hala da kışı yaşıyoruz. Aralık ve Ocak ayında görmedik şansa. Virüs falan gelmez Karlıova'ya" diye konuştu.

Bingöl'de kar yağışı, 21 köy yolu kapandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:41 Kaynak: İHA

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