Bingöl'de kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
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Bingöl'de kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı

6 saat önce

BİNGÖL'de yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı, System.String[]

BİNGÖL'de yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Bingöl merkezde yağmur, yüksek kesimlerde ise aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sancak beldesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Bazı sürücüler araç lastiklerine zincir takarken, zinciri olmayan diğer sürücülere ise yoldan geçenler yardım etti. Karayolları ekipleri, trafikte aksama meydana gelmemesi amacıyla karayolunda kar temizleme çalışması başlattı.


Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:52 Kaynak: DHA
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