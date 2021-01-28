Bingöl'de kar yeniden etkisini gösterdi, ilçeler beyaza büründü - Son Dakika

Bingöl'de kar yeniden etkisini gösterdi, ilçeler beyaza büründü

28.01.2021 12:32

Bingöl'de kar yeniden etkisini gösterdi, ilçeler beyaza büründü Bingöl'de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı, ilçeler beyaza büründü.

Bingöl'de kar yeniden etkisini gösterdi, ilçeler beyaza büründü

BİNGÖL - Bingöl'de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı, ilçeler beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'de gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezine göre ilçelerde daha çok etkili olan kar yer yer 10 santime ulaştı. Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı alan yüksek rakımlı Karlıova ve Solhan ilçeleri de bugün yağan karla ile tekrar beyaz örtüyle kaplandı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin, sabahın erken saatlerinde köy yollarında inceleme yaptığı, şuana kadar kapalı köy yolunun olmadığı bildirildi.

Öte yandan Karayolları 84'ncü Şube Şefliği ekipleri de Bingöl- Elazığ karayolunda yer yer 10 santimetreye ulaşan bölgelerde kar küreme çalışması yaptı.

Karlıova'ya yağan karın az olduğunu söyleyen ilçe sakinlerinden Erkan Değirmenci, "İki hafta önce yaklaşık bir metre kar yağdı. Bir haftada çok soğuk geçti, ayaz oldu. Bugün de 5 santim kadar kar yağdı. Karlıova'ya yakışan kar henüz yağmadı. Dolayısıyla bir metre karı da az bulduk Karlıova'da. İki gün içinde biraz daha yağmasını bekliyoruz" dedi.

Bingöl'de kar yeniden etkisini gösterdi, ilçeler beyaza büründü
Bingöl'de kar yeniden etkisini gösterdi, ilçeler beyaza büründü
Bingöl'de kar yeniden etkisini gösterdi, ilçeler beyaza büründü
Bingöl'de kar yeniden etkisini gösterdi, ilçeler beyaza büründü

Meteoroloji, Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de kar yeniden etkisini gösterdi, ilçeler beyaza büründü - Son Dakika


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