Bingöl'de karda mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
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Bingöl'de karda mahsur kalanlar kurtarıldı

14 dakika önce

BİNGÖL'de kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlar, yol açma çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Bingöl'de karda mahsur kalanlar kurtarıldı, System.String[]

BİNGÖL'de kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlar, yol açma çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Bingöl'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı Ortaçamak köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahur kalanlar, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Hemen bölge gelen karla mücadele ekipleri, yaptıkları kar temizleme çalışmalarının ardından mahsur kalanları kurtardı.

KARLIOVA 40 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerden Karlıova ise dün gece başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı ilçede 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesindeki karla mücadele ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:24 Kaynak: DHA
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