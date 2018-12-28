Bingöl'de Kardan Kapanan 107 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
BİNGÖL'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 107 köy yolu ulaşıma açılırken, kapalı 67 köy yolunu açma çalışmaları ise sürüyor.
BİNGÖL'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 107 köy yolu ulaşıma açılırken, kapalı 67 köy yolunu açma çalışmaları ise sürüyor. Bingöl
'de yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Kar
yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 174 köy yolu dün ulaşıma kapandı. Bingöl İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açılması için çalışma başlattı. 11 personel, 2 kar küreme aracı,18 greyder, 6 dozer, 19 kepçe ve 3 kamyon ile yapılan çalışmalarda 107 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı durumdaki 67 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
- Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:49 Kaynak: DHA
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