Bingöl'de kardan kapanan 179 köy yolu, ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de kardan kapanan 179 köy yolu, ulaşıma açıldı - Son Dakika

Bingöl'de kardan kapanan 179 köy yolu, ulaşıma açıldı

6 saat önce

Bingöl'de kardan kapanan 179 köy yolu, ulaşıma açıldıBİNGÖL'de, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 179 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açılırken, 18 köy yolunun da açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bingöl'de kardan kapanan 179 köy yolu, ulaşıma açıldı

BİNGÖL'de, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 179 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açılırken, 18 köy yolunun da açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin 2 gün süren çalışmasıyla kardan kapanan 179 köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı olan 18 köy yolunun da açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'de kardan kapanan 179 köy yolu, ulaşıma açıldı

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:12 Kaynak: DHA
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