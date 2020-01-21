Bingöl'de kardan kapanan 93 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

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Bingöl'de kardan kapanan 93 köy yolu ulaşıma açıldı
6 saat önce
BİNGÖL'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 93 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:38 Kaynak: DHA
BİNGÖL'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 93 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı.
Bingöl'de dün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 100 köy yolu ulaşıma kapandı. Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekiplerince çalışma başlatıldı. Karla mücadele ekipleri dün başlattığı çalışmayla 97 köy yolunu ulaşıma açtı. Kapalı bulunan 7 köy yolunda ise çalışmalar sürüyor.
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