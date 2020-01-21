Bingöl'de kardan kapanan 93 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

BİNGÖL'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 93 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı.

Bingöl'de dün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 100 köy yolu ulaşıma kapandı. Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekiplerince çalışma başlatıldı. Karla mücadele ekipleri dün başlattığı çalışmayla 97 köy yolunu ulaşıma açtı. Kapalı bulunan 7 köy yolunda ise çalışmalar sürüyor.