Son dakika haberleri: Kardan yolu kapanan kırsaldaki besiciye askeri helikopterle yem yetiştirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kardan yolu kapanan kırsaldaki besiciye askeri helikopterle yem yetiştirildi

31.03.2022 15:36

Son dakika gündem haberine göre Bingöl'ün Genç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanlarına yem ulaştıramayan besiciye, Vali Kadir Ekinci'nin talimatıyla jandarma tarafından helikopterle gerekli malzeme ulaştırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanlarına yem ulaştıramayan besiciye, Vali Kadir Ekinci'nin talimatıyla jandarma tarafından helikopterle gerekli malzeme ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında hayvancılıkla uğraşan bir kişi, kar yağışı sonucu yolların kapalı olması nedeniyle bulunduğu yerde hayvanlarına verdiği yem tükendiği için yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vali Kadir Ekinci talimatları doğrultusunda helikopterle 1000 kilogram hayvan yemini götürmek için çalışma başlattı.

Bölgeye askeri helikopterle ulaşan ekipler, yem çuvallarını besicinin yaşadığı bölgeye bıraktı.

Son dakika haberleri: Kardan yolu kapanan kırsaldaki besiciye askeri helikopterle yem yetiştirildi
Son dakika haberleri: Kardan yolu kapanan kırsaldaki besiciye askeri helikopterle yem yetiştirildi
Son dakika haberleri: Kardan yolu kapanan kırsaldaki besiciye askeri helikopterle yem yetiştirildi
Son dakika haberleri: Kardan yolu kapanan kırsaldaki besiciye askeri helikopterle yem yetiştirildi
Son dakika haberleri: Kardan yolu kapanan kırsaldaki besiciye askeri helikopterle yem yetiştirildi
Son dakika haberleri: Kardan yolu kapanan kırsaldaki besiciye askeri helikopterle yem yetiştirildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kardan yolu kapanan kırsaldaki besiciye askeri helikopterle yem yetiştirildi - Son Dakika


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