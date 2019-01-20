Bingöl'de Karla Kapanan 229 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
Bingöl'de kar nedeniyle kapanan 281 köy yolundan 229'u açıldı, 52'sinde ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Bingöl
'de kar nedeniyle kapanan 281 köy yolundan 229'u açıldı, 52'sinde ise çalışmanın sürdüğü bildirildi. Türkiye
genelinde bir çok ilde olduğu gibi geçtiğimiz iki haftalık süreçte kar Bingöl'de de etkili oldu. Kar
yağışı nedeniyle kent gelinde 281 köy yolunun tamamı belirli arlıklarla kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri aralıksız çalışma sürdürdü. İki defa açılan karlı yollar, 4 gün önce tekrar kar ve tipi nedeniyle kapandı.Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kapalı köy yollarından 229'u ulaşıma açıldı. Kent genelinde halen 52 köy yolunun kapalı olduğu bildirildi.
Kapalı köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmasının sürdürdüğü, 24 saat içinde tüm yolların açılacağının tahmin edildiği aktarıldı. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:27 Kaynak: İHA
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