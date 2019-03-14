Bingöl'de Karla Mücadele
2 saat önce
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde karla mücadele çalışmaları kapsamında tüm köy yolları ulaşıma açılırken, 2 mezra yolunun açılması için çalışmaları devam ediyor.
Bingöl
'ün Yedisu
ilçesinde karla mücadele çalışmaları kapsamında tüm köy yolları ulaşıma açılırken, 2 mezra yolunun açılması için çalışmaları devam ediyor.
Yedisu ilçesinde kar yağışının ardından başlatılan köy yollarını açma çalışmalarında sona gelindi. Kar
yağışının etkisini yitirmesiyle Kaymakamlığa bağlı Özel İdare ekipleri sürdürdüğü yoğun çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı tüm köy yollarını ulaşıma açtı.
Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2 metreyi geçen ilçede, ekipler, kapalı kalan 2 mezra yolunun açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:25 Kaynak: AA
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