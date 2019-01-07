Bingöl'de Karla Mücadele Çalışması

Bingöl Belediyesinin karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdüğü bildirildi.

Bingöl Belediyesinin karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdüğü bildirildi.



Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, önceki gün etkili olan yağışın ardından başlatılan karla mücadele çalışmasının aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.



5 greyder, 5 yüklenici, 6 kamyon, 2 tuzlama aracı, 2 kaldırım temizleme aracı ve 70 personelle sürdürülen çalışmalar kapsamında ana arterler, cadde ve sokakların temizlendiği belirtilen açıklamada, "24 saat esasına göre yapılan çalışmalar kapsamında çarşı merkezi ve mahallerdeki cadde ve sokaklar temizleniyor. İl genelinde ulaşım ve yaya trafiğinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tüm ekiplerimiz gece ve gündüz karla mücadele çalışmalarını sürdürecektir" denildi.



Buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarının da yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, "Kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma durumlarına karşı tuzlama çalışmaları yürütülüyor. Diğer taraftan çatılarda oluşan kütleler itfaiye ekiplerince kırılıyor. Karla mücadele çalışmalarının daha etkili bir şekilde yürütülmesi için Zabıta Müdürlüğünce yapılan anonslar dikkate alınmalı. Araç sahiplerinin park noktasında hassas davranmalı ve karla mücadelenin yapılacağı bölgelere araçlarını park etmemeleri gerekiyor" ifadelerine yer verildi.



Çarşı merkezinde özellikle akşam saatlerinde yapılacak çalışmalar kapsamında tüm araç sahiplerinin belediye ekiplerine yardımcı olması gerektiği vurgulanan açıklamada: "Karla mücadele çalışmasını yürüten ekiplerimiz, çarşı merkezinde özellikle ana arterlerde yapılan araç parklarından dolayı zor anlar yaşamakta. Tüm araç sahiplerimizin duyarlılık göstererek, araçlarını daha uygun alanlarda park etmelidir"denildi. - BİNGÖL

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