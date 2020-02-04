Bingöl'de karlı yolları aşan UMKE ekibi, düşüp ayağı kırılan kadının imdadına yetişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de karlı yolları aşan UMKE ekibi, düşüp ayağı kırılan kadının imdadına yetişti - Son Dakika

Bingöl'de karlı yolları aşan UMKE ekibi, düşüp ayağı kırılan kadının imdadına yetişti

6 saat önce

Bingöl'de hayvanları otlattığı sırada dengesini kaybedip düşen ve ayağı kırılan kadının imdadına UMKE yetişti.

Bingöl'de karlı yolları aşan UMKE ekibi, düşüp ayağı kırılan kadının imdadına yetişti, System.String[]

Bingöl'de hayvanları otlattığı sırada dengesini kaybedip düşen ve ayağı kırılan kadının imdadına UMKE yetişti.


Bingöl genelinde etkili olan kar nedeniyle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların hayatı zorlaştı. Merkeze bağlı Göltepesi köyünde ikamet eden İmran Kutulman, Masala deresi içinde hayvanları otlattığı sırada dengesini kaybedip düştü. Düşme sonucu ayağında kırıklar oluşan kadının hastaneye kaldırılması için 112 Acil Komuta Merkezi'ne haber verildi. Bölgede etkili olan kar nedeniyle köye ulaşamayan ekiplere Ulusal Medical Kurtarma ekipleri (UMKE) destek verdi. UMKE ekipleri, karlı yolları aşarak ayağında kırıklar olarak kadına ulaştı. Ambulansın bulunduğu noktaya getirilen kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralı kadının kardeşi ise imdatlarına yetişen sağlık ekiplerine teşekkür etti. - BİNGÖL

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:54 Kaynak: İHA
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