Karlıova-Yedisu kara yoluna kamyonetin geçtiği sırada çığ düştü - Son Dakika
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Karlıova-Yedisu kara yoluna kamyonetin geçtiği sırada çığ düştü

03.03.2022 16:33

Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolunda kamyonetin geçişi sırasında çığ düştü.

Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolunda kamyonetin geçişi sırasında çığ düştü.

Karlıova'nın Kızılçubuk köyü yakınlarında Hüseyin Şahin idaresindeki 06 JTD 50 plakalı, özel lojistik firmasına ait kamyonetin geçtiği sırada düşen çığ nedeniyle Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı.

Sürücü Şahin, aracı güvenli alana park ederek 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen Karayolları 84. Şube Şefliği ekibinin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

"Biraz daha gitseydim çığ aracın üzerine gelecekti"

Hüseyin Şahin, AA muhabirine, markete ürün götürmek üzere Yedisu ilçesine gittiğini söyledi.

Şahin, "Bir anda dağdan kar yığıldı. Aracı kenara çektim. Yolun açılması için ekiplerden yardım istedim. Biraz daha gitseydim çığ aracın üzerine gelecekti." diye konuştu.

Karlıova-Yedisu kara yoluna kamyonetin geçtiği sırada çığ düştü
Karlıova-Yedisu kara yoluna kamyonetin geçtiği sırada çığ düştü
Karlıova-Yedisu kara yoluna kamyonetin geçtiği sırada çığ düştü
Karlıova-Yedisu kara yoluna kamyonetin geçtiği sırada çığ düştü
Karlıova-Yedisu kara yoluna kamyonetin geçtiği sırada çığ düştü
Karlıova-Yedisu kara yoluna kamyonetin geçtiği sırada çığ düştü
Karlıova-Yedisu kara yoluna kamyonetin geçtiği sırada çığ düştü
Karlıova-Yedisu kara yoluna kamyonetin geçtiği sırada çığ düştü

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Hüseyin Şahin, Kızılçubuk, Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karlıova-Yedisu kara yoluna kamyonetin geçtiği sırada çığ düştü - Son Dakika


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