Bingöl'de karpuz hasadı başladı
1 saat önce
Bingöllü karpuz hasadı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:48 Kaynak: AA
Bingöllü karpuz hasadı başladı. Bingöl Merkez İçmeler
TOKİ bölgesinde 35 dönümlük tarlaya karpuz ekimi yapan Ali Kelbat, Adana
ve Diyarbakır
gibi sıcak bölgelere göre Bingöl karpuzunun daha geç yetiştiğini söyledi.
Karpuzu toptanın yanı sıra kara yolundaki tezgahta da satışa sunduklarını aktdaran Kelbat, "Fiyatı düşük olduğu için üretici olarak memnun değiliz. Hemşehrililerimizin ilde üretilen karpuzu tüketmesini istiyoruz." dedi.
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