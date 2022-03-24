Bingöl'de kayak heyecanı ilkbaharda da sürüyor - Son Dakika
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Bingöl'de kayak heyecanı ilkbaharda da sürüyor

24.03.2022 12:18
Bingöl'de kayak heyecanı ilkbaharda da sürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kış sporu merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde mart ayında yağan kar, kayak sezonunun uzamasını sağladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kış sporu merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde mart ayında yağan kar, kayak sezonunun uzamasını sağladı.

Bingöl'de 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde 7 yıl önce devlet yatırımı olarak inşa edilen kayak merkezi, bölgenin gözde tesislerinden biri olma özelliği taşıyor.

İl merkezine 37, Bingöl Havalimanı'na 45 kilometre mesafede yer alan kayak merkezi, amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği farklı uzunluklardaki 3 pistiyle her yıl çok sayıda kayakseveri ağırlıyor.

Merkezi şimdiye kadar 150 bin kayaksever ziyaret etti

Merkez, kayak tutkunlarına pistleri, teleski, telesiyej ve babylift mekanik sistemleriyle keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Mart ayında da kayakseverlerin ilgi gösterdiği merkezde, kayak sezonu bütün heyecanıyla sürüyor.

Son günlerdeki yağışla kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı kayak merkezinde anne ve babalar da çocuklarıyla eğlenceli vakit geçiriyor.

Bölge illerinden de çok sayıda kişinin rotasını çevirdiği merkezi, sezonun açıldığı geçen yıl 28 Aralık'tan bu yana yaklaşık 150 bin kayaksever ziyaret etti.

"Sezon en az 1 ay daha uzayabilir"

Hesarek Kayak Tesisleri Müdürü Musa Gözkaman, AA muhabirine, son yağan karın ardından pistlerin yeniden hazır hale getirdiklerini söyledi.

Kapalı olan yolların da ekipler tarafından açılarak rahat şekilde ulaşımın sağlanabildiğini dile getiren Gözkaman, "Mart ayında yağan kar herkesi şaşırttı. En son yağan kar 80 santim kalınlığında. Kayak merkezindeki toplam kar kalınlığı yaklaşık 2 metreye ulaştı. Sezon en az 1 ay daha uzayabilir." dedi.

Merkezde çok kar olması nedeniyle pistin güzel kayılabilir bir hal aldığını anlatan Gözkaman, bütün kayakseverleri merkeze beklediklerini belirtti.

"Bu zamanlarda kayak yapmak daha iyi"

Ailesiyle Diyarbakır'dan gelen Yunus Deniz de fırsat buldukça merkeze kayak yapmaya geldiğini söyledi.

Daha önce ayağının kırıldığını, bir yıl geçtikten sonra cesaretini toparlayarak yeniden merkeze geldiğini anlatan Deniz, "Bu zamanlarda kayak yapmak daha iyi. Profesyoneller her zaman gelebilir, yeni öğrenenler için mart ayı daha rahat." ifadelerini kullandı.

"Çok eğlendim"

Erhan Ayan da eşi ve iki çocuğuyla kayak keyfini yaşadıklarını anlatarak, mart ayında karın bu güzelliğini yaşamanın çok güzel olduğunu dile getirdi.

5 yaşındaki Ayşe Melis Ayan da "Buraya geldiğimize çok sevindim, çok eğlendim. Kayak çok güzel bir şey." diye konuştu.

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Kayak Merkezi, Bingöl, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de kayak heyecanı ilkbaharda da sürüyor - Son Dakika


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