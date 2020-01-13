Bingöl'de kayak merkezi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de kayak merkezi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Bingöl'de kayak merkezi yoğun ilgi görüyor

6 saat önce

Bingöl'de bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'nin dikkat çeken kayak tesislerinden Hesarek yoğun ilgi görmeye başladı.

Bingöl'de kayak merkezi yoğun ilgi görüyor, System.String[]

Bingöl'de bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'nin dikkat çeken kayak tesislerinden Hesarek yoğun ilgi görmeye başladı.


Bingöl'de Dikme köyü sınırlarında yer alan 2500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi'nde 3 hafta önce yeterli kar yağışının olmasıyla birlikte açılan sezon sonrası tatilciler yoğun ilgi göstermeye başladı. En uzunu bin 600 metre olan 5 pist, teleski, telesiyej ve baby lift mekanik sistemler bulunan kayak merkezine Bingöl başta olmak üzere çevre iller ile yurt dışından gelen gurbetçiler de ilgi gösteriyor. Bu sezonda yaklaşık 200 bin kişiyi ağırlaması hedeflenen kayak merkezi başta hafta sonları olmak üzere hemen hemen her gün yoğun ilgi görüyor. Profesyonel kayakçılar görsel şov sunarken, acemi kayakçılar ise düşe kalka karın tadını çıkartıyor. Aileler ise çocuklarıyla birlikte kızakla kayıp, mangal yapıp halay çekerek karın keyfini yaşıyor.


Yurtdışından gelen tatilcilerden Vedat Kali " Almanya'da yaşıyorum evim ve mesleğim orada. Türkiye'ye ye yani memleketim Bingöl'e geldim. Buradan çok memnun kaldım. Doğu Anadolu bölgesinde çok güzel bir yer. İnşallah bundan sonra da daha güzel olur. Herkese burayı tavsiye ediyorum" dedi.


Elazığ'ın Karakoçan ilçesinden kayak merkezine gelen Bilal Bulanık ise "Her hafta sonu Bingöl'ün güzide kayak merkezine gelip keyifli bir vakit geçiyoruz. Ne Palandöken, ne Erciyes, ne Uludağ tek sevdamız Hesarek. Herkesi buraya bekliyoruz"diye konuştu.


Her fırsatta ailece kayak merkezine gelenlerden Miraç Döner de, "Güzel vakit geçiyoruz. Kış aylarında kar üstünde güzel bir mangal yapıyoruz. Bu bizim için çok güzel oluyor. Herkese de tavsiye ederim" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Doğu Anadolu Bölgesi, Kayak Merkezi, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı
Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak

Son Dakika Haberleri
17:32 Hastanede hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
17:32 Köpeğini dövdüğü için tartıştığı babasını öldüren Batuhan tutuklandı - Son Dakika
17:32 Spor hasan kartal: türk futbolunun bir anayasası olmalı - Son Dakika
17:32 Fransa'da avukatlardan 'tabutlu' eylem - Son Dakika
17:32 Kocaeli boşandığı eşi ayşe'yi öldürmeden önce yazdığı mektup ortaya çıktı-arşiv - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika
16:10 Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 17:35:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'de kayak merkezi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]