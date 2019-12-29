Bingöl'de kayak sezonu başladı - Son Dakika

BİNGÖL'deki 2 bin 238 rakamlı Hesarek Dağı'nda kurulan Hesarek Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 20 milyon lira destekle 2016 yılında Bingöl merkeze bağlı Dikme köyündeki 2 bin 238 rakamlı Hesarek Dağı'nda kurulan Hesarek Kayak Merkezi, Türkiye'nin en uzun süre açık kalan kış tesisi olarak biliniyor. 1600 metre pist uzunluğuna sahip, 70 yatak kapasiteli otel, teleski ve telesiyej bölümlerinden oluşan Hesarek Kayak Merkezi, geçen yıl 150 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

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