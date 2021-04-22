Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor. Balgöze köyünden hayvanlarını kontrol etmek için ayrıldığı evine geri dönmeyen Hasan Göçük'ün bulunması amacıyla Valilik talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları, SAR (Search and Rescue) Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği, İHH arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 300 kişi çalışmalarda yer alıyor. Drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmalar alan genişletilerek yapılıyor. Ekipler, Göçük'ü görenlerin İl AFAD Müdürlüğüne ait "0426 214 4218" numarayı, 155 ile 156 ihbar hatlarını aramasını istiyor.

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