Bingöl'de kayıp yaşlı adam 2 gündür aranıyor - Son Dakika

Bingöl'de dün öğleden sonra evden hayvanlarını kontrol etmek için çıkan ve haber alınamayan 80 yaşındaki şahsı arama çalışmaları bugün de gün boyu devam etti.

Olay, Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde kırsalında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dün öğleden sonra saat 16.00 sıralarında evden hayvanlarını kontrol etmek için çıkan Hasan Göçük'ten (80) bir daha haber alınamadı. İftar vaktine kadar eve gelmeyen yaşlı adamın ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirilerek arama çalışması başlatıldı. Dünden itibaren haber alınamayan ve bugün aranmasına devam edilen yaşlı adamdan henüz haber alınamadığı öğrenildi. Havanın kararması ve hava şartları nedeniyle arama çalışmalarına yarın gün ışığıyla birlikte devam edileceği öğrenildi.

Bölgede yapılan arama çalışmalarına jandarma personelinin yanı sıra AFAD, köy korucuları, SAR ile Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ekiplerinin katıldığı bildirildi. - BİNGÖL