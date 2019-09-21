Bingöl'de kaza yapan öğretmen hayatını kaybetti

Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobiliyle kaldırıma çarpıp şarampole yuvarlanan öğretmen hayatını kaybetti.



Kaza, Muş - Bingöl Karayolu Solhan ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Rehberlik Öğretmeni Halime Ersöz Tuğu idaresindeki 41 TF 325 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp şarampole yuvarlandı. Tuğu, olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Tuğu'nun cansız bedeni Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Öğretmen Tuğu'nun çocuğunu kreşe bırakıp rehabilitasyon merkezine döndüğü öğrenildi. - BİNGÖL