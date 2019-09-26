Son Dakika Haberleri: Bingöl'de kazara ateş alan av tüfeği öldürdü
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Bingöl'de kazara ateş alan av tüfeği öldürdü

1 saat önce

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir çocuk av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Bingöl'de kazara ateş alan av tüfeği öldürdü, System.String[]

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir çocuk av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Şehitköy köyünde 15 yaşındaki Esra Saydam kuzeni E.S. (12) ile hayvan otlatmak için kırsala gitti. E.S'nin kurcaladığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu Esra Saydam olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saydam'ın cesedi, otopsi için Genç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:42 Kaynak: AA
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