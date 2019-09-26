Bingöl'de kazara ateş alan av tüfeği öldürdü
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Bingöl'ün Genç ilçesinde bir çocuk av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:42 Kaynak: AA
Bingöl'ün Genç ilçesinde bir çocuk av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Şehitköy köyünde 15 yaşındaki Esra Saydam kuzeni E.S. (12) ile hayvan otlatmak için kırsala gitti. E.S'nin kurcaladığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu Esra Saydam olay yerinde yaşamını yitirdi.
Saydam'ın cesedi, otopsi için Genç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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