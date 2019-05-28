Son Dakika Haberleri: Bingöl'de kereste yangını

Bingöl'de kereste yangını

2 saat önce

Bingöl'de bir firmaya ait keresteler yandı, ekiplerin yoğun çabası sonrası yangın söndürüldü.

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Bingöl'de bir firmaya ait keresteler yandı, ekiplerin yoğun çabası sonrası yangın söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı İnalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaat firmasına ait keresteler, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yoğun dumandan yangını fark eden vatandaşlar, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerinhe sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti.

Tutuşan keresteler yoğun çaba sonrası söndürülürken, çevreye yayılması da engellendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:39 Kaynak: İHA
Bingöl, 3. Sayfa
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