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Bingöl'de Kıbrıs Gazilerine Madalyaları verildi

6 saat önce

Bingöl Valisi Kadir Ekinci tarafından 12 Kıbrıs Gazisine, 'Milli Mücadele Madalya ve Beratları' verildi.

Bingöl'de Kıbrıs Gazilerine Madalyaları verildi, System.String[]

Bingöl Valisi Kadir Ekinci tarafından 12 Kıbrıs Gazisine, 'Milli Mücadele Madalya ve Beratları' verildi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yılında Bingöllü Kıbrıs gazilerine verilmek üzere gönderilen 12 adet 'Milli Mücadele Madalya ve Beratı' için tören yapıldı.Valilikte yapılan törende Vali Kadir Ekinci, 12 Kıbrıs Gazisine, Milli Mücadele Madalya ve Beratları'nı teslim etti.


Vali Ekinci, Kıbrıs Gazileri ile sohbet ederek onları dinledi. - BİNGÖL

Ekinci, Bingöl, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:52 Kaynak: İHA
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