Bingöl'de kırmızı laleler açmaya başladı - Son Dakika
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Bingöl'de kırmızı laleler açmaya başladı

18.04.2022 11:13

Bingöl'de kırmızı laleler açmaya başladıBİNGÖL Bingöl ovasında doğal olarak yetişen ve endemik bitki türleri arasında yer alan kırmızı laleler, karlı dağlarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Bingöl'de kırmızı laleler açmaya başladı

BİNGÖL Bingöl ovasında doğal olarak yetişen ve endemik bitki türleri arasında yer alan kırmızı laleler, karlı dağlarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Bingöl'de kış mevsiminin uzun sürmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle endemik bitki türleri arasında yer alan kırmızı laleler, geç de olsa açmaya başladı. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Kumgeçit köyü mevkiinde açan kırmızı laleler, yeşile bürünmüş ova ve karlı dağlarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Halk eli değmeden tamamen yabani olarak yetişen kırmızı laleler, açtığı kısa süreli dönemlerde de amatör ve profesyonel fotoğrafçıların uğrak noktası haline geliyor.

Bingöl'de kırmızı laleler açmaya başladı
Bingöl'de kırmızı laleler açmaya başladı
Bingöl'de kırmızı laleler açmaya başladı
Bingöl'de kırmızı laleler açmaya başladı

YORUMLAR
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Bingöl, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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