Bingöl'de Kış
1 saat önce
Bingöl-Erzurum kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.
Bingöl- Erzurum
kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl-Erzurum kara yolu, Çat-Erzurum arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğünce saat 10.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.
Bu arada, kar yağışı ve tipi dolayısıyla Bingöl il genelinde 58 köy yolu ulaşıma kapandı. Bingöl Valiliği
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 106 personel ve 48 araçla köy yollarının açılması için çalışma yürütüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:56 Kaynak: AA
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