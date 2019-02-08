Bingöl'de Kış
28 dakika önce
Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 281 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Bingöl
'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 281 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentte dün sabah saatlerinde yeniden başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 15, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı. Kar
ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 281 köy yolunu açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ait 2 kar savurma, 19 kepçe, 6 dozer, 3 kar küreme ve 18 greyderle çalışmalar aralıksız sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:37 Kaynak: AA
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