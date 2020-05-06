Bingöl'de kısıtlamaları ihlal eden 836 kişiye 503 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında 32 milyon 357 bin TL ihtiyaç sahibi aileye ödeme yapıldığını aktaran Bingöl Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ise 503 bin 832 TL para cezası kesildiğini bildirdi.



Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Korona virüs tedbirleri valilik koordinesinde uygulanırken, ihtiyaç sahibi ailelere de destekler ulaştırılıyor. Buna göre Ekonomik İstikrar Kalkanı Kapsamında Bingöl'de 32 bin 357 ihtiyaç sahibi aileye ödeme yapıldığını açıklayan valilik, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından 10 bin 140 vatandaşın da taleplerinin karşılandığını aktardı.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kapsamında ilimizde 32 bin 357 ihtiyaç sahibi aileye bin TL'lik sosyal yardım ödemesi yapıldı. Vefa Sosyal Destek Grupları ve SYDV tarafından 4 bin 627 adet gıda paketi dağıtılmıştır. Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından 10 bin 140 vatandaşımızın talebi karşılanmıştır ve yine Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 60 araç, 288 personel ile vatandaşlarımızın hizmetindedir. Seyahat İzin Kurulu'nca şuana kadar 6 bin 135 vatandaşımıza Seyahat İzin Belgesi düzenlenmiştir. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 836 kişiye 503 bin 832 TL idari para cezası uygulanmıştır. İlimiz giriş-çıkış noktalarında toplam 418 bin 25 araç kontrol edilmiştir" denildi. - BİNGÖL