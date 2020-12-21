Bingöl'de kısıtlamaya uymayan 71 kişiye 223 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

Bingöl'de kısıtlamaya uymayan 71 kişiye 223 bin TL ceza kesildi
21.12.2020 15:24
Bingöl'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 223 bin TL idari para cezası kesildi.
Bingöl'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 223 bin TL idari para cezası kesildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 18 Aralık Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Uygulama kapsamında valilik koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce ekipler kent genelinde denetimler yaptı. Denetimler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişi tespit edildi. Tespit edilen 71 kişiye 3 bin 150 TL'den toplam 223 bin 650 TL idari para cezası kesildi. - BİNGÖL
Son Dakika Ziyaret ettiği kilisenin papazı tokalaşmadı! Paşinyan'ın neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada Goldman Sachs'tan dikkat çeken değerlendirme: Dolar düşecek, TL yükselecek Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'ya büyük şok! Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz Evde doğurduğu bebeğini pencereden attı! "Hatırlamıyorum, elimden düşmüş olabilir" sözleriyle kendini savundu