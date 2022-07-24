Bingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü - Son Dakika
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Bingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü

24.07.2022 15:15
Bingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.

Kene ısırması nedeniyle Yedisu Devlet Hastanesine başvuran Seyman Atuk'a (36) KKKA teşhisi konuldu.

Kontrollerin ardından Atuk, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Erzincan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Buradaki tedavisinin ardından Trabzon'daki bir hastaneye götürülen Atuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Seyman Atuk'un 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Yedisu, Bingöl, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü - Son Dakika
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