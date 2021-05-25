Bingöl'de KKKA teşhisi konulan 1 kişi yoğun bakıma alındı - Son Dakika

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle 1 kişi yoğun bakımda tedavi altında alındı.

Kene ısırması nedeniyle Yedisu Devlet Hastanesine başvuran çiftçi Yavuz Eden'e (47) KKKA teşhisi konuldu.

Yapılan kontrollerin ardından Eden, durumunun ağır olması nedeniyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Eden'in yoğun bakımda hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.