Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil bariyerler çarptı: 2 ölü - Son Dakika
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Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil bariyerler çarptı: 2 ölü

01.05.2022 02:47
Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil bariyerler çarptı: 2 ölü

Bingöl'de kontrolden çıkıp orta bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Bingöl'de kontrolden çıkıp orta bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkeze bağlı Çapakçur Viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 12 AV 559 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta bariyere çaptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazada 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil bariyerler çarptı: 2 ölü
Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil bariyerler çarptı: 2 ölü
Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil bariyerler çarptı: 2 ölü

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Otomobil, Bingöl, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil bariyerler çarptı: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil bariyerler çarptı: 2 ölü - Son Dakika
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