Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesi Kargapazar Köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Remzi K. kontrolündeki 12 AT 479 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.