Bingöl'de köpek sürüsü, evine giden adama saldırdı - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesinde sürü halinde gezen sokak köpekleri, evine giden adam saldırdı. Komşularının yardımıyla kurtulan adam hafif şekilde yaralandı.

Olay, Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Baki Çatkın adlı vatandaş akşam saatlerinde evine doğru giderken bir anda sayıları 10'dan fazla olan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Gelen sesler üzerine yardıma koşan komşularının çabalarına rağmen ayaklarından yaralanan Catkın, Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Hayatında ilk defa bir köpek saldırısıyla karşı karşıya kaldığını belirten Çatkın, "Bir haftadır sürü halinde geziyorlar. Bu saldırıların olacağı kesindi ve bu da beni buldu. Ne olduğunu anlamadım, yolda yürürken toplu halde saldırmaya başladılar ve bacaklarımdan yaralandım. Komşuların yardımı olmasa sonunu düşünmek bile istemiyorum. Ben bu ısırıklarla kurtuldum ama çoluk çocuk için daha büyük tehlike. Benim canım yandı başka canlar yanmasın. Bir an önce sokak köpekleri ile ilgili çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu. - BİNGÖL