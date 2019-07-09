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Bingöl'de korkutan hortum

48 dakika önce

Bingöl'de korkutan hortumBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde oluşan devasa hortum görüntülendi.

Bingöl'de korkutan hortum
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde oluşan devasa hortum görüntülendi.
Hortum, Karlıova ilçesine bağlı yaklaşık 3 bin rakımlı Zoravan Yaylası'nda meydana geldi. Göçerlerin sıklıkla yaz aylarında tercih ettiği bölgelerden biri olan Zoravan Yaylası'nda, aniden büyük bir hortum oluştu. Hortumunun yükselmesiyle çadırlarından uzaklaşan göçerler, yaşanan olayı saniye saniye cep telefonlarına kaydetti.
Hortumun yaylacıların kurduğu çadırlara gelmemesi ise büyük bir olumsuzluğu önledi.
Bingöl'de korkutan hortum
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:15 Kaynak: İHA
Karlıova, Bingöl, Güncel
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