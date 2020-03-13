Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de "Korona virüsüne" karşı vatandaşların yoğun olarak kullandığı halk otobüsleri ve duraklar dezenfekte edildi.



Çin'de başlayıp dünyaya yayılan korona virüsünün Türkiye'ye sıçramasının ardından ülke genelinde hem kurumlar hem vatandaşlar tedbirlerini almaya devam ediyor.Bingöl'de de okullarda ilaçlamaların yapılmasının ardından kent merkezinde şehir içi ulaşım araçlarında ve duraklarda salgına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların kent genelinde devam edeceği, toplu kullanım alanları ve parkların da düzenli olarak ilaçlanacağı aktarıldı.



Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, Bingöl'de bir sorun olmadığını ve sadece tedbir amaçlı çalışmaların yapıldığını söyledi.



Kolak, "Çin'den başlayan ve ülkelere yayılan bu korona virüsünden dolayı biz de kentimizde tedbir amaçlı çalışmalara başladık. Şehir içi ulaşım, su depoları, parklarımız, camilerimizde tedbir amaçlı ilaçlama yaptık. Tüm birimlerimiz, el birliğiyle şehrimizi temizliyoruz. Bunu sadece önlem amaçlı yapıyoruz Allah'a şükür Bingöl'de bir sorun yok" dedi. - BİNGÖL