Bingöl'de korona virüsüne karşı kapsamlı temizlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de korona virüsüne karşı kapsamlı temizlik - Son Dakika

Bingöl'de korona virüsüne karşı kapsamlı temizlik

15 dakika önce

Bingöl'de korona virüsüne karşı tedbirler kapsamında kapsamlı dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları yapıldığını belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kendilerine düşenin önlem almak olduğunu, herkesin ise alınan karar ve tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

Bingöl'de korona virüsüne karşı kapsamlı temizlik, System.String[]

Bingöl'de korona virüsüne karşı tedbirler kapsamında kapsamlı dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları yapıldığını belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kendilerine düşenin önlem almak olduğunu, herkesin ise alınan karar ve tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.


Çin'de ortaya çakıp Dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle Türkiye genelinde alınan tedbirler devam ederken, şehirler de de kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Her ilde olduğu gibi Bingöl'de de belediye ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları yerler başta olmak üzere, parklar, toplu taşıma ve ticari araçların yanı sıra kurumlar da da dezenfekte çalışması yürütüyor.


Tedbirler kapsamında Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerle kent genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan,"İlimizin sağlığı ve huzuru için halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Uzman ekibimizle dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarını yürütürken, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce oluşturulan ekiple cadde ve sokaklarımızı temizliyor, BİSKİ Müdürlüğümüz ekipleriyle de içme suyu depolarımızın temizlik ve klorlama işlemlerini yapıyoruz" dedi.


Dezenfekte çalışmalarının günlük planlı bir şekilde yürütüldüğünü kaydeden Başkan Arıkan, "Bu bağlamda günlük olarak riskler ortadan kalkıncaya kadar işlemler devam edecektir. Yağışların kesilmesiyle birlikte tüm park ve bahçeler ile çocuk oyun alanlarında dezenfekte çalışmalarımıza start vereceğiz"diye konuştu.


"Bizlere düşen önlem almak, alınan karar ve tedbirlere uymaktır"


İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında faaliyetleri geçici olarak durdurulan işletmelere yönelik denetimlerin sıkılaştırıldığını da kaydeden Arıkan, "Zabıta ekiplerimiz, geçici bir şekilde faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, kafeterya, oyun salonları başta olmak üzere genelgede yer alan tüm alanlara yönelik denetimler devam ediyor. Koordineli bir şekilde çalışan ekiplerimiz, saha denetimlerinin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen her ihbarı dikkate alarak çalışmalarını sürdürüyor. Yine marketlerde fahiş fiyat denetimleri ile fırınlar başta olmak üzere üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde hijyen denetimleri sürdürülüyor. Gerek Sağlık Bakanlığımız gerekse İçişleri Bakanlığımızca alınan tedbir ve önlemlere her bir vatandaşımızın titizlikle riayet etmesi gerekiyor. Sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için Sağlık Bakanlığımızca açıklanan tedbirleri harfiyen yerine getirmeli, zaruri haller dışında dışarı çıkmaktan kaçınmalıyız. Her zorluğun üstesinden gelen devletimiz ve milletimiz bu süreci de tedbirli bir şekilde atlatacaktır. Bizlere düşen önlem almak, alınan karar ve tedbirlere uymaktır"ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Erdal Arıkan, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:01 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti         
13:22
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı         
10:02
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek         
22:14
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak         
20:09
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi         
19:42
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı         
19:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz         
18:34
GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın         
17:52
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor         
17:51
Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu         
17:15
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir         
16:49
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor         
16:23
Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi         
14:05
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 14:16:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'de korona virüsüne karşı kapsamlı temizlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]