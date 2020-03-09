Bingöl'de koronavirüs konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de koronavirüs konferansı - Son Dakika

Bingöl'de koronavirüs konferansı

6 saat önce

Bingöl Üniversitesinde "Yeni koronavirüs ve korunma yolları"konferansı düzenlendi.

Bingöl'de koronavirüs konferansı, System.String[]

Bingöl Üniversitesinde "Yeni koronavirüs ve korunma yolları"konferansı düzenlendi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Buzgan, Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonunda düzenlenen konferansta Çin'de ortaya çıkan ve Çin genelinde hızla yayılan virüsün dünyanın birçok ülkesinde görüldüğünü anımsattı.

Maskenin doğru kullanılmaması halinde bir işlev görmediğini, hatta daha büyük riskler oluşturacağını aktaran Buzgan, şöyle konuştu:

"Mevsimsel grip gibi yakın temas, öksürük ve benzeri yollarla insanlar arasında yayılım gösterebiliyor. Solunum yoluyla solunum sistemine tutunan virüs, akciğerlerde problem yaratıyor. Yeni koronavirüsün etkilediği hastalarda ateş bulgusuyla karşılaşıyoruz. Solunum yetmezliği, öksürük, nefes açlığı gibi tanı açısından önemli bulgular söz konusudur. Genellikle alt solunum yollarını tutan bu virüs, riski yüksek hastalarda, hastalığın daha ağır seyretmesine sebep oluyor. Virüsün öldürücülük hızı ise şu an için yüzde 4,3. Bu oranın oldukça düşük."

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fuat Sezgin, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, yeni tip koronavirüse yakalandı
Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, 86 yaşında hayatını kaybetti Bu yıl ikinci kez gözlemlenen Süper Ay, Adana'da etkileyici görüntüler ortaya çıkarttı

Son Dakika Haberleri
23:06 OSMAN KAVALA 'CASUSLUK' SUÇUNDAN DA TUTUKLANDI
23:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı
23:00 Osman Kavala 'Casusluk' suçundan da tutuklandı (1)
22:59 OSMAN KAVALA 'CASUSLUK' SUÇUNDAN DA TUTUKLANDI (1)
22:58 ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti - 2

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 23:08:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'de koronavirüs konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]