Bingöl'de 'koronavirüs' önlemleri - Son Dakika

BİNGÖL'de, koronavirüs önlemleri kapsamında yoğun olarak kullanılan toplu taşıma araçları ve yolcu durakları dezenfekte edildi.

Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından Bingöl Belediyesi'nce kentte çalışma başlatıldı. Ekipler, şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan otobüsler ile yolcu duraklarında dezenfekte çalışması yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kolak, virüse karşı önlemlerin alınmaya devam edileceğini söyleyerek, "Tüm dünyayı saran koronavirüsün etkilerini en aza indirmek için planlı bir şekilde çalışmalar yürütülecek. Vatandaşlarımızın toplu olarak kullandığı alanlar ile toplu yaşam alanlarının daha temiz ve sağlıklı olması tedbirler alınarak hijyen çalışmaları titizlikle yürütülüyor. İlimizi besleyen tüm içme suyu depolarımız temizlenip dezenfekte ediliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan ekipler, gece saatlerinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yol ve caddelerde temizlik çalışması sürdürüyor. İlimiz genelinde temizlik çalışmaları ve tüm virüslere karşı dezenfekte çalışmaları sürdürülecektir" dedi.