Bingöl'de koronavirüs önlemleri altında YKS heyecanı - Son Dakika

BİNGÖL'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylar, koronavirüs tedbirleri altında okullara alındı.
Hem koronavirüs hem de geçtiğimiz haftalarda meydana gelen depremden etkilendiğini belirten öğrencilerden Hevin Çiçek, "Üniversite için bugün sınava katılacağız. Heyecanlıyız. 2 hafta öncesinde Karlıova ve Yedisu ilçesinde yaşanan depremde çadırlarda derslerini çalışan arkadaşlarımız oldu. Onların mağduriyeti bizimkilerden daha fazla Allah onların da yardımcısı olsun. Koronavirüs ve deprem stresi üst seviyede. Tüm öğrenci arkadaşların sınavı iyi olur inşallah ve buradan mutlu bir şekilde ayrılırız" dedi.