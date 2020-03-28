Bingöl'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karayollarındaki sürücü ve yolcuların ateşini ölçüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bingöl- Diyarbakır, Bingöl- Elazığ ve Bingöl- Muş kara yollarında uygulama gerçekleştirdi.

Denetimlerin arttığı yollarda görevli ekipler, yolcu taşımacılığı yapan araçlarda sosyal mesafeyi kontrol etti, sürücü ve yolcuların sağlık durumunu kontrol etmek amacıyla ateşlerini ölçtü.

Yolculardan Muhammet Atlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamayı olumlu karşıladıklarını söyledi.

Salgının yayılmasını önlemek için tedbirlerin önemine dikkati çeken Atlı, "Alınacak tedbirlerle salgının bir an önce yok olmasını temenni ediyorum. Bu uygulamaların gerekli ve alınan kararında isabetli olduğunu belirtmek istiyorum." diye konuştu.