Bingöl'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında marketlerde sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgının yayılmasını engellemek için devletin tüm birimleri ile gerekli tedbirleri aldığı belirtildi.

Bu kapsamda ülkemizde marketlerin çalışma saatlerinin 09.00-21.00 olarak belirlendiği, maskesi ve eldiveni olmayan müşterilerinin alışverişine izin verilmediği, doluluk oranının iş yerinin alanının yüzde 10'u olması gerektiği şeklinde sınırlandırmalar getirildiği hatırlatılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimizce koordineli olarak denetlenmiş olup, denetlenen 60 marketin alınan tedbirlere riayet ettiği görülmüştür." denildi.

Açıklamada, denetlemelerin koordineli olarak devam edeceği vurgulandı.