Bingöl'de," Koronavirüs'ün Bulaşma ve Korunma Yolları" Konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de,' Koronavirüs'ün Bulaşma ve Korunma Yolları' Konferansı - Son Dakika

Bingöl'de," Koronavirüs'ün Bulaşma ve Korunma Yolları" Konferansı

6 saat önce

Bingöl'de korona virüs nedeniyle yapılan konferansında alınması gereken tedbirlerin yanı sıra belirtileri hakkında bilgiler verildi.

Bingöl'de,

Bingöl'de korona virüs nedeniyle yapılan konferansında alınması gereken tedbirlerin yanı sıra belirtileri hakkında bilgiler verildi.


Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliğiyle öğrencilere yönelik "Yeni Koronavirüs, Bulaşma ve Korunma Yolları" Eğitim Konferansı düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, akademik ile idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı.Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. A. Sezin Şeyhanoğlu tarafından verilen konferansta virüsün bulaşma şekilleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri üzerinde katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı.


Korona virüsü ile alakalı, farkındalık oluşturmak böyle bir bilgilendirme konferansı organize edildiğini belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak,"Bu virüsle baş etmenin en önemli yolu temizliktir. Dinimizin de en çok önem verdiği konulardan biridir temizlik. Dinimiz temizlik imandandır diyor. Biz üniversite olarak geçen hafta itibariyle fakültelerimiz ve yüksekokullarımızdaki temizlik için daha özel çaba sarf ediyoruz. Sadece bizim üniversite olarak temizlik konusunda göstereceğimiz hassasiyet yeterli değil. Her birimiz yaşadığınız ortamların ve kendinizin temizliğinde daha hassas olmalısınız. Kullandığımız alanların temizliğinde lütfen daha özenli olalım. Sık sık ellerimizi düzgün bir şekilde yıkayalım. Devletimiz virüs için gerekli tüm tedbirleri almış durumda. Bizlerde daha hassas bir şekilde üstümüze düşeni yapmalıyız" dedi.


"Korkulacak ve panik yapacak bir virüs değil"


Korona virüsüne karşı Türkiye'de alınan tedbirlerin hiç bir ülkede bu kadar alınmadığını dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu ise," Bakanlığımız bu konuda çok titiz çalışıyor. Dünya tarihi boyunca buna benzer hastalıklar hep oldu. Bu virüs çok korkulacak ve panik yapacak bir virüs değil. Düşük oranlarda ölüm vakası var. Yüzde 3 gibi bir oran. Ülkemizde yeni görüldü. Bütün tedbirler alındı. Ailesi ve yakın çevresi takip altına alındı. Dün korona virüse nasıl bakıyorsak bugün de aynı şekilde bakıyoruz. Ülke olarak virüse karşı her türlü tedbiri almış durumdayız. Size düşen Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan uyarıları dikkate almanızdır. Devlet olarak hiçbir şekilde tedbirsizlik veya hafife alma durumumuz yok. Tüm tedbirler alınmış durumda" diye konuştu. - BİNGÖL

Koronavirüs, Rektör, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:01 Kaynak: İHA
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