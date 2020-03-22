Bingöl'de koronavirüse karşı park ve caddeler dezenfekte edildi - Son Dakika
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Bingöl'de koronavirüse karşı park ve caddeler dezenfekte edildi

6 saat önce

Bingöl Belediyesi, vatandaşların yoğun kullandığı park ve caddeleri, köpüklü su ve dezenfektanlarla temizlendi.

Bingöl'de koronavirüse karşı park ve caddeler dezenfekte edildi, System.String[]

Bingöl Belediyesi, vatandaşların yoğun kullandığı park ve caddeleri, köpüklü su ve dezenfektanlarla temizlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Genç Caddesi ile PTT kavşağında yürütülen temizlik çalışmalarını yerinde izleyen Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan görevlilere teşekkür etti.

Arıkan, cadde ve sokak ile parkları su tankerlerinden sıkılan köpüklü suyla koronavirüse karşı temizlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İlgili bakanlıklarımızın aldığı tedbirler kapsamında çalışmalar yapılmakta. Biz de Bingöl Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Toplu taşıma araçları, durakları, kamusal alanlar ile yol, kaldırım ve parkları temizliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu 14 kurala herkesin uymasını tavsiye ediyorum. Ülke olarak inşallah en kısa sürede atlatacağız. Hiçbir virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Herkesi kurallara uymaya davet ediyorum."

Bingöl Belediyesi, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:18 Kaynak: AA

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