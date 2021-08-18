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Bingöl Valisi Kadir Ekinci, aşı uygulama noktasınında vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, aşı uygulama noktasınında vatandaşlarla bir araya geldi

18.08.2021 15:43

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, aşı uygulama noktasınında vatandaşlarla bir araya geldi Vali Ekinci: "Bingöl'de 49 kişi virüsten hayatını kaybetti, ölümlerin yüzde 99'u ya aşı olmamış ya da tek doz aşı olmuş vakalardan oluşuyor" Aşı uygulama noktasını ziyaret eden Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "1...

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, aşı uygulama noktasınında vatandaşlarla bir araya geldi

Vali Ekinci: "Bingöl'de 49 kişi virüsten hayatını kaybetti, ölümlerin yüzde 99'u ya aşı olmamış ya da tek doz aşı olmuş vakalardan oluşuyor"

BİNGÖL - Aşı uygulama noktasını ziyaret eden Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "1 Ocaktan itibaren 49 ölümümüz gerçekleşti Bingöl'de. Ölümlerin yüzde 99'u ne yazık ki ya aşı olmamış yada tek doz aşı olmuş vakalardan oluşuyor" dedi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci ile Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Sağlık Müdürlüğü'nün Genç Caddesi üzerinde kurulu olan aşı uygulama noktasını ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü M. Emin Gündoğdu'dan aşılama çalışmalarına dair bilgi alan Vali Ekinci, sağlık çalışanlarına da kolaylıklar diledi. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Ekinci, 140 sağlık personelinin tüm gün il genelinde aşılama çalışmalarına hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Vali Ekinci, "Yaklaşık iki yıldır tüm dünya çapında pandemi ile mücadele ediliyor. Bu kapsamda tüm sağlık çalışanlarımıza tekrar tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sadece hastanelerde değil, aynı zamanda bu tarz seyyar çadırlarımızda vatandaşımıza bu hizmeti götürdükleri gibi kırsal alanlarda da köylerimizde bu hizmeti götürüyor. Bingöl'de tüm köylerimiz aşı kapsamında iki defa gezilmiştir. Bunun yanı sıra bünyesinde 50'den fazla işçi çalıştıran firmalarımız ikinci kez gezilerek, şuan sağlıkçılarımız tarafından yapılıyor. Aşı kapsamında yaklaşık 140 personelimiz tüm gün Bingöl genelinde aşılama çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyorlar" dedi.

"1 Ocaktan itibaren 49 ölüm gerçekleşti"

Bingöl'de son zamanlarda aşı oranında ciddi anlamda yükseliş olduğunu fakat vaka oranlarının hala yüksek olduğunu kaydeden Vali Ekinci, şunları söyledi:

"Bu da aşı oranının yükselmesini gerektiriyor. Ne yazık ki son günlerde özellikle maske, mesafe konusunda taziyeler ve düğünler başta olmak üzere Bingöllü vatandaşlarımızın bu noktada hassasiyetini kaybettiğini görüyoruz. Bugüne kadar bizim 1 Ocaktan itibaren 49 ölümümüz gerçekleşti Bingöl'de. Allah hepsine rahmet eylesin. Bu vakaların, ölümlerin yüzde 99'u ne yazık ki ya aşı olmamış yada tek doz aşı olmuş vakalardan oluşuyor. Onun için aşının faydasını, koruyuculuğunu Bingöl'deki istatistiklerden de görüyoruz."

96 vatandaşın hastanede tedavi gördüğünü kaydeden Vali Ekinci, "Şuan hastanede yatan 86 vatandaşımız var. 10 vatandaşımız da yoğun bakımda yatıyor. ve bunlarda istatistiğe baktığımız zamanda aynı şekilde ya aşılarını tamamlamamış yada aşılarını olmamış vatandaşlar olduğunu görüyoruz. Görüyoruz ki tam aşılanan vatandaşlarımız şayet yakalanırsa bu hastalığı çok hafif anlatıyorlar. Şuna Yayladere ve Kiğı ilçelerimiz mavi kategoride, Adaklı ve Yedisu ilçelerimiz sarı kategoride, diğer ilçelerimiz merkez dahil olmak üzere Turuncu kategoride yer alıyor. Aşılama oranımız da yüzde 57.1. İnşallah çok yakın zamanda biz yüzde 65 oranını yakalarız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, aşı uygulama noktasınında vatandaşlarla bir araya geldi
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, aşı uygulama noktasınında vatandaşlarla bir araya geldi
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, aşı uygulama noktasınında vatandaşlarla bir araya geldi
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, aşı uygulama noktasınında vatandaşlarla bir araya geldi
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, aşı uygulama noktasınında vatandaşlarla bir araya geldi
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, aşı uygulama noktasınında vatandaşlarla bir araya geldi
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, aşı uygulama noktasınında vatandaşlarla bir araya geldi
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, aşı uygulama noktasınında vatandaşlarla bir araya geldi

COVIRAN Bereket, Ekinci, Bingöl, Ocak, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bingöl Valisi Kadir Ekinci, aşı uygulama noktasınında vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


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