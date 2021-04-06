Kovid-19'dan korunmak için ev ziyaretlerinden uzak durulması uyarısı - Son Dakika

Kovid-19'dan korunmak için ev ziyaretlerinden uzak durulması uyarısı

06.04.2021 13:13

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında turuncu kategoride yer alan Bingöl'de, önemli bir bulaşı kaynağı olan ev ve hastane ziyaretinden vazgeçilmesi uyarısı yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında turuncu kategoride yer alan Bingöl'de, önemli bir bulaşı kaynağı olan ev ve hastane ziyaretinden vazgeçilmesi uyarısı yapılıyor.

Kentte Kovid-19 vakalarının son dönemde artması nedeniyle Valilik öncülüğünde denetimler artırıldı.

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimliğince hastaneye yapılmak istenen yoğun ziyaretlere ilişkin tedbirler artırılırken İl Müftülüğü de ev ziyaretlerinin yapılmaması, tedbirlere uyulması için vatandaşlara cuma hutbelerinde, vaazlarda ve cami minarelerinden yapılan anonslarla uyarı yapılıyor.

"Kalabalık ziyaretler yapılmak isteniyor"

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ramazan Gengörü AA muhabirine, insanların kapalı alanlarda toplu şekilde çok fazla zaman geçirdiğini belirterek hasta ziyareti için hastaneye gelenlerin sayısının da yüksek olduğunu söyledi.

Gengörü bazı kurallarla bunu engellemeye çalıştıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızdan bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Kalabalık ziyaretler yapılmak isteniyor. Bu şartlarda bunun olması hem hasta ve hasta yakınları hem de hastane çalışanları için çok sıkıntılı. Bu mücadelede başarılı olursak toplum olarak daha kaliteli sağlık hizmeti almış oluruz. Ama eğer hasta sayımız artarsa vereceğimiz sağlık hizmeti kalitesi de düşebilir." dedi.

"Hastane binasına günlük ortalama 3 bin hasta geliyor. Bunların her birinin yanında sadece hasta yakını olsa ve hastalarla 9 bin kişi, 1500 de personel ile 10 binin üzerinde kişi oluyor. Çok kalabalık bir rakam bu. Bazen daha da artabiliyor. Tedbir, bunu kısıtlamak ve tamamen yasaklamak. Özel durumlarda zaten vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz." diyen Gengörü, çok fazla ziyaretçi olduğunda personelin kaliteli hizmet vermesinin de zorlaştığını aktardı.

Gengörü, "Yoğun bakım hastalarına telefonda görüntülü görüşme imkanı sağlıyoruz. Vatandaşların da bize yardımcı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Canın korunması anlayışıyla hareket etmemiz gerekiyor"

İl Müftüsü Ahmet Süzen de salgın döneminde hem sağlık açısından hem de dinen telefonla görüşmenin daha uygun olduğunu belirtti.

Süzen, "'İnsanlar ne der?' diye düşünmeden dinimizin en büyük emirlerinden olan canın korunması anlayışıyla hareket etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19'dan korunmak için ev ziyaretlerinden uzak durulması uyarısı
Kovid-19'dan korunmak için ev ziyaretlerinden uzak durulması uyarısı
Kovid-19'dan korunmak için ev ziyaretlerinden uzak durulması uyarısı
Kovid-19'dan korunmak için ev ziyaretlerinden uzak durulması uyarısı

Devlet Hastanesi, Hastane, Bingöl, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'dan korunmak için ev ziyaretlerinden uzak durulması uyarısı - Son Dakika


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