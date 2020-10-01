Son dakika haberleri: Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kovid-19 denetimleri

Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Belediye Başkan Vekili Mehmet Sait Kolak, İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ, Bingöl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Bayram diğer ilgililerle Beşyol Kavşağı ve İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilen denetime katıldı.

İş yeri sahiplerini maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyaran Ekinci, Kovid-19 tedbirlerine herkesin riayet etmesini istedi.

Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin sahada 24 saat denetim gerçekleştirdiğini, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusun haftanın belirli günlerinde kendilerinin de bu çalışmalara katıldığını söyledi.

Amaçlarının vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyarmak, farkındalık oluşturmak ve kuralları tekrar hatırlatmak olduğunu belirten Ekinci, "Bingöl'de vatandaşlarımız duyarlılık göstererek olabildiğinde koronavirüsten uzak kalmaya gayret ediyorlar. Tüm vatandaşlarımıza gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekinci, Valilik olarak salgın konusunda rakam veremediklerini ancak alınan tedbirler çerçevesinde gidişatın 2 hafta öncesine göre çok daha iyi olduğunu aktardı.

Tedbirlere uyulduğu sürece koronavirüs ile mücadelede karşı sağlandığını, ihmal edildiğinde ise vaka sayılarının artığına dikkati çeken Ekinci, "Üzerinde gayretle vatandaşımızı uyararak durduğumuz sürece virüsün üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Son dakika haberleri: Kovid-19 denetimleri
Son dakika haberleri: Kovid-19 denetimleri
Son dakika haberleri: Kovid-19 denetimleri
Son dakika haberleri: Kovid-19 denetimleri

Mehmet Sait, Jandarma, Ekinci, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

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