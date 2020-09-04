Bingöl'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Kovid­-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi" konulu genelge doğrultusunda Bingöl'de denetim yapıldı.

Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesinde faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret etti, sosyal mesafe ve tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimde, "Sosyal mesafeye dikkat edelim. Maske takalım ve kurallara uyalım. Bu tedbir hepimiz içindir." diyen Ekinci, vatandaşları da bu konuda bilgilendirdi.

Maske ve mesafeye özelikle dikkat edilmesini isteyen Ekinci, bir çay ocağını ziyaretinde de, "Çay içerken herkes maskeyi çıkarıyor, ondan sonra da iç içe oluyorsunuz. Allah rızası için kurallara uyun, bu vebaldir, kul hakkıdır. Sizin bünyeniz sağlam olabilir, bunu atlatabilirsiniz. Ama, bir başkasının bünyesi zayıftır ve ölümüne sebep olmayın, bu vebali almayın." diye konuştu.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Ekinci, tüm ülkede olduğu gibi kentte de tedbirler kapsamında tüm işletmeleri ve yaşam alanlarını kurum amirleriyle denetleyeceklerini söyledi.

Denetimlerdeki amaçlarının özellikle vatandaşlarda farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Ekinci, şöyle devam etti:

"Özellikle son dönemde artan vakalarla birlikte istiyoruz ki tüm vatandaşlarımız bu konuda hassasiyet göstersinler ve el birliğiyle bu virüsün üstesinden gelelim. Aslında hayatımız için basit olan ancak ne yazık ki çok fazla vatandaşımızın önem vermediği için, bana bir şey olmaz bakış açısıyla bazen hafife aldığı bu uyarılarımızı biraz daha hatırlatmak biraz daha insanların hayatında kalıcı hale getirerek virüsle mücadele etmek için bugün alandayız. Alanda gördüğümüz özellikle maske, sosyal mesafe konusundaki hassasiyet bizleri mutlu etmiştir."

Vali Ekinci, bundan sonra sadece işletmelerde değil aynı zamanda vatandaşların özellikle toplu olarak bulunduğu düğün ve taziyelerde denetimleri daha da sıklaştırarak vakaları azaltma gayreti içinde olacaklarını sözlerine ekledi.